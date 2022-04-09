Победитель МЧМ по боксу принес Казахстану второе золото турнира в Таиланде

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выступил в финале международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца в решающем бою в весовой категории до 81 килограмма стал Ашиш Кумар из Индии. Первый раунд раздельным решением судей остался за казахстанцем - 4:1. Во второй трехминутке преимущество казахстанца было неоспоримым - 5:0. Такой же исход был зафиксирован в заключительном раунде.

Напомним, ранее золото Казахстану принес Серик Темиржанов. А Султан Мусинов и Асланбек Шымбергенов довольствовались серебряными медалями турнира.

Добавим, что Оралбай является победителем молодежного чемпионата мира 2018 года.

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