Первый номер сборной Казахстана остался без медали ЧМ-2023 по боксу

Первый номер сборной Казахстана Нурканат Райыс, выступающий в весе до 75 килограммов, провел второй бой на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории Райыс встречался с бразильцем Вандерлеем Перейрой и уступил ему единогласным решением судей (0-5).

Для 23-летнего Райыса это был второй ЧМ в карьере. На мировом первенстве в Белграде он проиграл на стадии 1/4 финала.

Ранее в четвертьфинал ЧМ-2023 вышли семь боксеров сборной Казахстана: Махмуд Сабырхан (54 кг), Санжар Ташкенбай (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

В то же время Казахстан потерял пятерых боксеров: из борьбы за медали выбыли Сагындык Тогамбай (86 кг), Сакен Бибосынов (48 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Талгат Сырымбетов (60 кг).