В первом раунде закончился бой казахстанского боксёра за финал

Казахстанский боксёр Нурбек Мурсал не смог обеспечить себе выход в финал престижного турнира Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 70 килограммов он встречался против Дипака из Индии. В первом раунде Мурсал получил травму и был вынужден сняться с боя. В итоге Дипак прошёл в финал, а Мурсал стал бронзовым призёром турнира.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет соревнования среди мужчин и женщин. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, а в женской — 14 казахстанками в девяти весах.