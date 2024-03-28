"Отомстил" за Кункабаева. Джалолов без боя выиграл золото

Узбекский боксер-тяжеловес Баходир Джалолов стал победителем международного турнира "Великий шелковый путь", который проходит в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории свыше 92 килограммов он должен был драться с соотечественником Джахонгиром Зокировым. Однако последний снялся с поединка.

Таким образом, Джалолов без боя получил золото, а Зокиров стал серебряным призером.

Напомним, в этом весе Казахстан представлял Камшыбек Кункабаев, который на стадии 1/4 финала сенсационно уступил россиянину Рамазану Карнукаеву. Тот, в свою очередь, в полуфинале проиграл Джалолову.

Поражением Джалолова завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль турнира по боксу