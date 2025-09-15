Отомстил за капитанов, или Как 19-летний казах побил чемпиона мира на ЧМ-2025

Казахстанский боксёр Торехан Сабырхан выиграл дебютный чемпионат мира, победив одного из самых неудобных конкурентов на крупных турнирах. Подробности - в материале Vesti.kz.

19-летний казахстанец стал одним из семи чемпионов мира от Казахстана на первом в истории турнире под эгидой World Boxing, прошедшем в Ливерпуле (Англия).

Торехан Сабырхан выиграл чемпионат мира по боксу

Проспект-средневес стартовал с победы над бронзовым призером Европейских игр Маканом Траоре из Франции, а затем обыграл британца Камара Одела. В финале казахстанец встретился с фаворитом дивизиона до 70 килограммов - японцем Севоном Окадзавой.





Японец, который оставил двух казахов без финалов

29-летний Оказава выигрывал мировой турнир по эгидой IBA в 2021 году, но в категории до 67 килограммов. В полуфинале Севон бился с казахстанцем Абылайханом Жусуповым (был капитаном сборной) и после победы раздельным решением оставил казахстанца с бронзовой медалью.

В похожей ситуации оказался Асланбек Шымбергенов на Азиатских играх. Экс-капитан сборной Казахстана встретился с Оказавой в 1/2 финала дивизиона с лимитом до 71 килограмма и тоже уступил раздельным решением судей.

Интересно, что на ЧМ-2023, который прошел в мае в Ташкенте, Шымбергенов стал чемпионом турнира, а Оказава был обыгран Маканом Траоре в 1/8 финала.

Встреча Асланбека с Севоном на Азиатских играх-2022 прошла после триумфа казахстанца в Узбекистане: континентальный турнир был перенесен на год - его разыграли в сентябре-октябре 2023 года.





Как Сабырхан совершил камбэк и победил чемпиона мира

Финал ЧМ-2025 между Сабырханом и Оказавой стал первым в противостоянии японца с казахстанцами на такой высокой стадии крупных турниров. Первый раунд судьи отдали Севону - 4:1.

Второй раунд остался уже за казахстанцем (3:2), но по сумме баллов у судей впереди все-таки оставался Оказава - 2:1 при двух ничьих у оставшихся судей.

Третий раунд снова остался за японцем (3:2), но победу одержал казахстанец. Два судьи отдали победу Торехану в первом и втором раундах, а еще один - во втором-третьем. Оставшиеся судьи победителем увидели Севона.

Таким образом, еще один исход раздельным решением судей, но на этот раз казахстанец выиграл у Севона Оказавы и оставил японца без исторического титула.

Казахстан на ЧМ-2025 по боксу в Ливерпуле

Чемпионами турнира от Казахстана стали четыре боксера: помимо Торехана, золото добыли Санжар Ташкенбай (до 50 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 55 килограммов), и Айбек Оралбай (свыше 90 килограммов).

В женском турнире победы одержали Алуа Балкибекова (до 50 килограммов), Аида Абикеева (до 65 килограммов) и Наталья Богданова (до 70 килограммов). Этот результат позволил выиграть медальный зачет.

Медальный зачет ЧМ-2025

Казахстан - 7-1-2.Узбекистан - 6-2-3.Индия - 2-1-1.Бразилия - 1-3-0.Польша - 1-2-0.

Добавим, что с серебром турнир завершила Назым Кызайбай (до 48 килограммов), а бронза у Виктории Графеевой (до 60 килограммов) и Елданы Талиповой (свыше 80 килограммов).

Фото: пресс-служба КФБ