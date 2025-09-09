Оралбай устроил разгром на чемпионате мира по боксу

Казахстанец Айбек Оралбай вышел в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Он стартовал с 1/8 финала, в весе свыше 90 килограммов, поединком против Мюджахита Ильяса из Турции.

Все три раунда прошли под диктовку казахстанца и завершились его победой единогласным решением судей.

В 1/4 финала Оралбай сойдется с хорватом Лукой Пратльячичем.

Напомним, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.