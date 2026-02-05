Оралбай и Сабырхан: где и когда смотреть бои боксёров Казахстана в Испании

Сегодня, 5 февраля, в Испании пройдут очередные поединки боксёрского турнира Boxam Elite. На ринг в Ла-Нусии выйдут 13 представителей сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Бои начнутся в 19:30 по времени Казахстана. Прямые трансляции боёв будут доступны по ссылкам ниже:

Ринг A

Ринг B

Ринг A

Женщины. 60 кг. Виктория Графеева - Мауд ван дер Торн (Нидерланды)Женщины. 65 кг. Назерке Серик - Марианна Сото Торрес (Испания)Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан - Алвин Ванукага (Швеция)Мужчины. 60 кг. Серик Темиржанов - Кеома-Али Аль Ахмади (Канада)Мужчины. 75 кг. Тимур Нурсеитов - Кайл Шоу-Туллен (Англия)Мужчины. 90 кг. Онталап Рахманов - Эммануэль Рейес (Испания)Мужчины. +90 кг. Нурасыл Асылхан - Саван Гилл (Индия)

Ринг B

Женщины. 60 кг. Виктория Байдукова - Татьяна Довгаль (Украина)Женщины. 65 кг. Акнар Ишанова - Каял (Индия)Мужчины. 55 кг. Бексултан Боранбек - Максимус Томинес (Канада)Мужчины. 75 кг. Аман Конысбеков - Хассана Эль Кадми (Франция)Мужчины. 90 кг. Сагындык Тогамбай - Кандоро Сукуна (Франция)Мужчины. +90 кг. Айбек Оралбай - Мэтт Уильямс (Англия)

Напомним, международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин. В мужской части турнира Казахстан представлен 18 боксёрами, которые выступают в десяти весовых категориях. В женской сетке за медали борются 14 представительниц страны, заявленных в девяти категориях.

Отметим, что для национальной сборной Казахстана данный старт стал первым официальным турниром под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова. Специалист возглавил команду 10 января, сменив на этом посту Кайрата Сатжанова.