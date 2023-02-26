Определился соперник казахстанца по бою за золото малого ЧМ по боксу

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Сегодня 07:15
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Определился соперник казахстанского боксера Оразбека Асылкулова в финале международного турнира Кубок Странджа, который также называют малым чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

Им стал представляющий Болгарию кубинец Хавьер Ибаньес. При чем он вышел в финал турнира без боя - Ибаньес должен был драться с турком Батуханом Чифтчи, однако тот снялся.

Асылкулов и Ибаньес оспорят золото в весовой категории до 57 килограммов. Поединок состоится сегодня, 26 февраля.

Добавим, Асылкулов стал единственным представителем Казахстана в финале малого ЧМ по боксу. Изначально в заявке сборной было 12 боксеров.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Кубок Странджа Болгария

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