Определился соперник казахстанца по бою за золото малого ЧМ по боксу

Определился соперник казахстанского боксера Оразбека Асылкулова в финале международного турнира Кубок Странджа, который также называют малым чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

Им стал представляющий Болгарию кубинец Хавьер Ибаньес. При чем он вышел в финал турнира без боя - Ибаньес должен был драться с турком Батуханом Чифтчи, однако тот снялся.

Асылкулов и Ибаньес оспорят золото в весовой категории до 57 килограммов. Поединок состоится сегодня, 26 февраля.

Добавим, Асылкулов стал единственным представителем Казахстана в финале малого ЧМ по боксу. Изначально в заявке сборной было 12 боксеров.