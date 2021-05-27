Определились соперники казахстанских боксеров за выход в финал чемпионата Азии-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, сборную Казахстана в полуфинале будут представлять шесть боксеров: Даниял Сабит (до 49 килограммов), Сакен Бибосынов (52), Аблайхан Жусупов (69), Абильхан Аманкул (75), Василий Левит (91) и Камшыбек Кункабаев (+91). Все они уже гарантировали себе медали.

Пожалуй, самый серьезный соперник достался Бибосынову - он встретится с вице-чемпионом мира (2019), чемпионом Азии (2019) и Азиатских игр (2018) Амитом Пангалом из Индии.

Состав полуфинальный пар выглядит так:

Даниял Сабит (Казахстан) - Марк Лестер Дюренс (Филиппины);

Сакен Бибосынов (Казахстан) - Амит Пангал (Индия);

Абылайхан Жусупов (Казахстан) - Баттумур Мишеелт (Монголия);

Абильхан Аманкул (Казахстан) - Сейедшахин Мусави (Иран);

Василий Левит (Казахстан) - Рустам Ырысбек уулу (Кыргызстан);

Камшыбек Кункабаев (Казахстан) - Пуриа Амири (Иран).

До этой стадии Казахстан потерял четырех боксеров - Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов вылетели еще в предварительном раунде, а в 1/4 финала свои бои проиграли Закир Сафиуллин и Бекзад Нурдаулетов.

Полуфинальные бои ЧА по боксу пройдут 27-28 мая, а финальные поединки 30-31 числа.

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