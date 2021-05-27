Определилась четвертая финалистка чемпионата Азии по боксу от Казахстана

Казахстанская боксерша Владислава Кухта победила Жайсмин из Индии в бою за выход в финал чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кухта уверенно выиграла в полуфинале весовой категории до 57 килограммов - 5:0 (29-28, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27). Владислава старалась рвать дистанцию, работая первым номером. Несмотря на то, что Жайсмин за счет длины рук и скорости удавалось не ввязываться в ближний бой, казахстанка была более точной и убедительной на протяжении всего поединка, что, в общем-то, и предопределило его исход.

Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов), Алуа Балкибекова (до 48 килограммов) и Назым Кызайбай (до 51 килограмма). А вот Дина Жоламан, выступавшая в весе до 54 килограммов, проиграла в полуфинале Сакши из Индии и стала бронзовой призеркой турнира.

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