Определено место Казахстана по числу полуфиналистов на ЧМ-2023 по боксу

На проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира-2023 по боксу определились все полуфиналисты, сообщают Vesti.kz. От Казахстана до этой стадии турнира дошли пять боксеров.

По числу полуфиналистов лидирует Узбекистан, который делегировал девять спортсменов. Второе место делят Куба и Россия - по шесть боксеров. Казахстан замыкает тройку.

Участники 1/4 финала по странам:

9 - Узбекистан

6 - Куба, Россия

5 - Казахстан

3 - Грузия, Франция, Индия, Испания

2 - Армения, Монголия, Бразилия, Азербайджан

1 - Кыргызстан, Иордания, Таджикистан, Китай, Мексика, Италия

Казахстан в полуфинале ЧМ-2023 представят Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Поединки за выход в финал пройдут 12 мая. Вышедшие в полуфинал боксеры гарантировали себе как минимум бронзовую медаль. О соперниках казахстанцев можно почитать здесь. Финалы состоятся 13 и 14 мая.

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Изначально Казахстан был представлен на ЧМ-2023 во всех 13 весовых категориях. Из борьбы за медали выбыли восемь боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Серик Темиржанов (до 57), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).



Золотые медалисты получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 000 долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 000 долларов, а бронзовым призерам положены по 50 000 долларов.