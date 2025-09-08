Олимпийский чемпион из Узбекистана ждет казахстанца в бою за медаль ЧМ-2025 по боксу

Боксер из Узбекистана Абдумалик Халоков вышел в 1/4 финала на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 60 килограммов он встречался с итальянцем Джузеппе Канонико и выиграл единогласным решением судей - 5:0.

В четвертьфинале, который пройдет 10 сентября он может встретится с казахстанцем Бейбарысом Жексеном, который ведет бой с Сачином из Индии.

Отметим, что победитель четвертьфинала как минимум удостоится бронзы мирового первенства.

Халоков - один из самых титулованных боксеров Узбекистана. Он является чемпионом Олимпийских игр-2024, победителем Летних Азиатских игр-2023, а также чемпионом мира-2023 и чемпионом Азии-2022.