Олимпийская чемпионка по боксу оказалась мужчиной

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал в соцсетях медицинское заключение об алжирской боксерше Иман Хелиф, о которой заговорили после ее легких побед на Олимпийских играх-2024 в Париже, передает Vesti.kz.

В документе, который попал в руки журналисту, подробно рассказывается о физиологических особенностях спортсменки. В частности, отмечается наличие у нее внутренних яичек и отсутствие матки. Кроме того, после проведения МРТ у Хелиф было выявлено наличие микропениса. Таким образом, автор делает вывод, что Иман Хелиф является биологическим мужчиной.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Иман Хелиф выиграла "золото" в весовой категории до 66 килограммов, не испытав при этом серьезного сопротивления со стороны соперниц.

Некоторые из них публично говорили, что "дрались с мужчиной". Еще до турнира Хелиф считали трансгендером, поскольку в прошлом году она была дисквалифицирована из-за гендерного несоответствия и превышения уровня тестостерона, а также лишена медали чемпионата мира, но в итоге ее допустили к участию на Олимпийских играх.