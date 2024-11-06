Олимпийская чемпионка оказалась мужчиной: история получила продолжение

Британский журналист Пирс Морган и одна из известных теннисисток мира Мартина Навратилова из Чехии прокомментировали медицинское заключение об алжирской боксерше Иман Хелиф, добившейся легких побед на Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа раскрыл некоторые подробности.
Вот что об этом заявил Морган в соцсетях:
"Подтверждением того, о чем мы говорили ранее, стало то, что Хелиф - биологический мужчина. Золотую медаль следует аннулировать и вручить настоящей женщине. Позорное поклонение МОК алтарю добродетели трансгендеров может привести к гибели женского спорта".
А вот как отреагировала Навратилова в соцсетях:
"То, о чем мы говорим уже несколько месяцев. За то, что мы назвали этого человека мужчиной или самцом, нас обвиняли во всех возможных грехах, но особенно женщины, у которых этот мужчина отнял медали и победы. Это просто ужасно".