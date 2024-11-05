Оказалась мужчиной: Президента МОК хотят поставить на колени из-за чемпионки ОИ-2024

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев высказался по поводу разгоревшегося скандала вокруг алжирки Иман Хелиф, ставшей победительницей женского боксерского турнира на Олимпиаде-2024, сообщают Vesti.kz.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал в соцсетях медицинское заключение о Хелиф, на основании чего, он сделал вывод о том, что боксерша является биологическим мужчиной.

"Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед всеми боксерами за свою ложь! Факты говорят сами за себя: ранее IBA уже предоставляла данные по спортсменам-мужчинам, которые выступали в женской категории на Олимпийских играх - 2024. Издание Le Correspondant представило медицинский отчет, подтверждающий, что Хелиф - мужчина. От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!" - написал Кремлев в социальных сетях.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Иман Хелиф выиграла "золото" в весовой категории до 66 килограммов, не испытав при этом серьезного сопротивления со стороны соперниц.

Некоторые из них публично говорили, что "дрались с мужчиной". Еще до турнира Хелиф считали трансгендером, поскольку в прошлом году она была дисквалифицирована из-за гендерного несоответствия и превышения уровня тестостерона, а также лишена медали чемпионата мира, но в итоге ее допустили к участию на Олимпийских играх.