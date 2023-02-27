Еще одна сборная объявила о бойкоте ЧМ по боксу с участием Казахстана

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Сегодня 21:28
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Норвежская боксерская федерация приняла решение не участвовать в чемпионатах мира и других спортивных турнирах, организованных IBA, на которые будут допущены российские и белорусские спортсмены. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской боксерской ассоциации.

Отмечается, что бойкот турниров с участием спортсменов из России и Беларуси затрагивает не только норвежских боксеров, но и судей, и других официальных лиц из Норвегии.

Напомним, что мужской чемпионат мира по боксу состоится в Ташкенте (Узбекистан) (1-14 мая), а женские соревнования пройдут в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта. Сборные России и Беларуси будут допущены к обоим первенствам с использованием национальной символики.

Напомним, что ранее стало известно о бойкоте чемпионата мира со стороны сборных США, Нидерландов и Германии.

Отметим, что на этих турнирах будет представлена сборная Казахстана.

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Метки:
ЧМ по боксу Узбекистан Индия

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