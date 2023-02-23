Еще одна сборная отказалась от ЧМ по боксу

Сборная Германии по боксу не примет участия в женском и мужском чемпионатах мира в этом году, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sportschau.

Отмечается, что команда пропустит ЧМ не по причине допуска российских и белорусских спортсменов к турниру под своими национальными флагами, а из-за своего желания сосредоточиться на участии в отборочном турнире к Олимпиаде-2024, который пройдет в июне в Кракове.

Ранее стало известно, что сборные США, Нидерландов Великобритании, Польши, Ирландии, Украины и Канады планируют бойкотировать женский чемпионат мира из-за допуска к нему представительниц из России и Беларуси.

Напомним, что женский чемпионат мира пройдет с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия) , а мужской состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

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