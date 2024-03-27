Еще одна дуэль Казахстан - Узбекистан пройдет за золото турнира в Баку

Состоялся второй полуфинальный бой в весовой категории до 71 килограмма на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.
В противостоянии Бекзода Хамидова из Узбекистана и Доминика Энекеса из Венгрии определялся финалист соревнований. Хамидов одержал победу над своим соперником.
А финале узбекский боксер сразится с казахстанцем Дарханом Дуйсебаем, который в другом полуфинале одолел Казру Тахмасеви из Ирана.
Напомним, что ранее в финал от Казахстана вышли Темиртас Жусупов (до 48 кг), Тимур Кабдешов (до 54 кг), Талгат Сырымбетов (до 60 кг) и Сагындык Тогамбай (до 92 кг).
Казахстан и Узбекистан поспорят за золото турнира по боксу в Баку