Еще один казахстанский боксер проиграл узбеку в бою за медаль малого ЧМ

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 00:59
©кадр из видео

Казахстанский боксер Бекзат Танатар не вышел в полуфинал проходящего в Софии (Болгария) Кубка Странджа, который называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 86 килограммов он провел поединок в 1/4 финала против представителя Узбекистана Шохжахона Абдуллаева и проиграл решением судей со счетом 0:5.

Ранее в этот день в четвертьфинал вышел чемпион мира из Казахстана Бекзад Нурдаулетов, а лидер сборной Камшыбек Кункабаев в 1/4 снялся против принципиального соперника из Узбекистана Баходира Джалолова.

Ознакомиться со всеми результатами боев казахстанских боксеров на Кубке Странджа можно здесь

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Болгария Кубок Странджа

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 01:16
Любительский бокс
Два поражения от узбеков и отказ лидера. Казахстан остался ни с чем в первый медальный день малого ЧМ по боксу
Сегодня , 00:59
Любительский бокс
Еще один казахстанский боксер проиграл узбеку в бою за медаль малого ЧМ
Сегодня , 00:34
Любительский бокс
Принципиальная битва не состоялась. Кункабаев снялся с боя против узбека Джалолова на малом ЧМ по боксу
Сегодня , 00:10
Любительский бокс
Казахстанский боксер проиграл узбеку в бою за выход в полуфинал малого ЧМ
Вчера , 23:25
Любительский бокс
Как казахстанский боксер побил главную сенсацию малого ЧМ по боксу. Видео
Вчера , 23:05
Любительский бокс
Видео полного боя с дисквалификацией казахстанца на малом ЧМ по боксу
Вчера , 22:41
Любительский бокс
Видео мощной победы, или как чемпион мира из Казахстана с триумфом вернулся после Олимпиады
Вчера , 22:19
Любительский бокс
Казахстанский боксер остался без медали малого чемпионата мира
Вчера , 19:59
Любительский бокс
Чемпион мира из Казахстана стартовал с мощной победы на малом ЧМ по боксу
Вчера , 19:54
Любительский бокс
Казахстанского боксера дисквалифицировали на малом ЧМ по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»