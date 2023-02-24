Еще один казахстанский боксер проиграл узбеку в бою за медаль малого ЧМ

Казахстанский боксер Бекзат Танатар не вышел в полуфинал проходящего в Софии (Болгария) Кубка Странджа, который называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 86 килограммов он провел поединок в 1/4 финала против представителя Узбекистана Шохжахона Абдуллаева и проиграл решением судей со счетом 0:5.

Ранее в этот день в четвертьфинал вышел чемпион мира из Казахстана Бекзад Нурдаулетов, а лидер сборной Камшыбек Кункабаев в 1/4 снялся против принципиального соперника из Узбекистана Баходира Джалолова.

Ознакомиться со всеми результатами боев казахстанских боксеров на Кубке Странджа можно здесь.