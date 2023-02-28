Объявлены призовые за медали ЧМ по боксу с участием Казахстана

Международная боксерская ассоциация (IBA) утвердила внушительный призовой фонд в размере 2,4 миллиона долларов для предстоящего чемпионата мира по боксу среди женщин, который пройдет в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Так, обладатели золотых медалей в каждой из 12 весовых категорий получат по 100 000 долларов. Боксеры, занявшие второе место, получат 50 000 долларов, а а за третье - 25 000 долларов.

Соревнования пройдут с 15 по 26 марта 2023 года. Свое участие подтвердили спортсмены из 77 стран, в том числе и призеры прошлогоднего мирового первенства.

В их числе называется и казахстанка Карина Ибрагимова, которая стала бронзовой призеркой ЧМ-2022.