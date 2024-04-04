Обнажилась главная проблема Казахстана в боксе перед Олимпиадой-2024

Первый полусредний вес (до 63,5 килограмма) оказался самым "проблемным" в казахстанском боксе перед Олимпийскими играми-2024, которые пройдут в Париже, передают Vesti.kz.

Так, в рейтинге BoxRec.com этого дивизиона ни один из казахстанцев не входит в топ-15. Лучшим представителем Казахстана является Ертуган Зейнуллинов, занимающий 16-е место. А другой казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы располагается на 23-й строчке.

Отметим, что именно в этом весе (63,5 кг) Казахстану не хватает лицензии в Париж-2024.

На мировом лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия) от Казахстана за квоту в этом весе бился Мухаммедсабыр Базарбайулы, но он проиграл на стадии 1/16 финала.

Второй, заключительный лицензионный турнир пройдет в Бангкоке (Таиланд) с 23 мая по 5 июня.

Но до этого в сборной Казахстана пройдет внутренний отбор: с 8 по 10 апреля в Астане состоится мини-турнир, победитель которого и отправится в Бангкок бороться за последнюю путевку на Олимпиаду.

На турнире выступят шесть казахстанских боксеров: Серик Темиржанов, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Ертуган Зейнуллинов, Жандос Кыдыралиев, Дулат Бекбауов и Торехан Сабырхан.

Казахстан на Олимпиаде-2024: сколько лицензий и в каких видах спорта

Напомни, в активе Казахстана шесть олимпийских лицензий в боксе у мужчин. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

В женской боксе дела у Казахстана обстоят немного хуже - еще нет лицензий в пяти весах (50, 54, 60, 66 и 75 кг). На Олимпиаду пока отобралась только Карина Ибрагимова (57 кг).