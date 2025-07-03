Нурбек Оралбай без боя завоевал медаль Кубка мира по боксу в Астане

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай напрямую вышел в 1/2 финала Кубка мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весе до 80 килограммов он должен был встречаться с Лакшией Чанаром из Индии.

Впрочем, соперник Казахстанца снялся с боя из‑за полученной травмы.

Таким образом, Оралбай выйдя в полуфинал, гарантировал себе как минимум бронзу турнира.

Отметим, что сегодня, 3 июля первой от Казахстана на ринг в Астане вышла Наталья Богданова (до 70 кг), разгромившая четвертьфинале Барбару Марию Дос Сантос из Бразилии.

Отметим, что сегодня еще пять казахстанцев выйдут на ринг в Астане.

Дневная сессия (начало в 14:00):Мужчины. 60 кг. Серик Темиржанов - Шунсуке Китамото (Япония) - ринг B, пара №5;Вечерняя сессия (начало в 19:00):Женщины. 57 кг. Айдана Забынбекова - Алиса Мендоса (США) - ринг B, пара №2;Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан - Аарон Джуд Бадо (Филиппины) - ринг B, пара №3;Мужчины. 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Джошуа Офори (Канада) - ринг B, пара №6;Мужчины. +90 кг. Айбек Оралбай - Диего Ленци (Италия) - ринг A, пара №8.

Добавим, что все оставшиеся поединки пройдут в рамках 1/4 финала. В случае выхода в полуфинал, казахстанцы гарантируют себе как минимум бронзу турнира.

Напомним, что этап Кубка мира в Астане продлится до 6 июля.