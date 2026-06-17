Нокдауном обернулся бой чемпионов мира из Казахстана и Узбекистана

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Сабыржан Аккалыков провёл второй поединок на этапе Кубка мира, который проходит в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

На стадии 1/8-й финала ему противостоял чемпион мира из Узбекистана - Жавохир Умматалиев. Встреча прошла в лимите весовой категории до 80 килограммов.

В первом раунде большинство судей отдали предпочтение узбекистанскому спортсмену — 4:1. Во второй трёхминутке казахстанский боксёр попытался отыграть отставание, но в одном из эпизодов пропустил атаку конкурента, а рефери отсчитал ему нокдаун.

В заключительном отрезке Аккалыков снова активизировался и попытался переломить ход поединка, действуя первым номером и сокращая отставание, однако раздельным решением итоговая победа осталась за соперником.

Таким образом, Умматалиев проходит в четвертьфинал, а казахстанец, дебютировавший на турнире в новом весе, завершает соревнования.

Аккалыков является серебряным призёром мирового первенства-2025 и чемпионом Азии-2026, а также чемпионом мира-2021 среди молодежи.

Этап Кубка мира World Boxing в Гуйяне проходит с 15 по 21 июня и собирает сильнейших боксёров со всего мира.

Нашу страну на турнире представляют 17 спортсменов — 9 мужчин и 8 женщин. Подробнее с составом можно ознакомиться по этой ссылке.