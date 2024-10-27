Нокдаун решил судьбу боя Казахстана на ЧМ по боксу

Казахстанская боксерша Анель Абдрасилова выиграла свой первый бой на чемпионате мира среди молодежи в Черногории, передает Vesti.kz.

В поединке весовой категории до 48 килограммов Анель боксировала против Тифани Мерфи-Спенсер, представляющую команду нейтральных атлетов.

В третьем раунде Абдрасилова отправила соперницу в нокдаун. По итогам трех раундов казахстанца одержала победу со счетом - 3:2.

Абдрасилова вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится с Хуанитой Херерой Борхес из Колумбии.