Нокаутом завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль на турнире по боксу в Баку

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 17:28
©instagram.com/smagulovbakhtiyar/

Казахстанец Бахтияр Смагулов провел бой 1/4 финала на международном турнире "Великий шелковый путь", проходящем в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 67 килограммов он противостоял Шавкатжону Болтаеву из Узбекистана. Поединок завершился досрочной победой узбекского боксера в третьем раунде. При этом, во втором раунде Смагулов дважды побывал в нокдауне. Перед завершением боя казахстанцу рефери в третий раз отсчитал нокдаун казахстанцу.

Отметим, что сегодня на ринге в столице Азербайджана выступят Бекзат Танатар (до 86 кг), который будет противостоять азербайджанцу Мурату Аллахвердиеву и Сагындык Тогамбай (до 92 кг). Его соперником станет российский боксер Рамазан Ханалиев.

Отметим, что бой Танатара ориентировочно начнется с 18:00, а Тогамбай должен выйти на ринг в 18:45 по времени Астаны.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Узбекистан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:28
Любительский бокс
Нокаутом завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 14:35
Любительский бокс
Появилось видео нокаута от казахского боксера в бою за медаль турнира в Баку
Вчера , 20:02
Любительский бокс
Поражением Джалолова завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль турнира по боксу
Вчера , 18:25
Любительский бокс
Казахстан получил 4-го полуфиналиста турнира по боксу в Баку
Вчера , 16:23
Любительский бокс
Разгромом с нокдауном завершился бой казахского боксера на турнире в Баку
24 марта, 21:47
Любительский бокс
Казахстан оставили без супербоя Джалолов vs Кункабаев
24 марта, 20:49
Любительский бокс
Минус Кункабаев и две победы с нокаутом. Как Казахстан выступил в 1-й день турнира в Баку
24 марта, 20:14
Любительский бокс
Громкой сенсацией обернулось возвращение Кункабаева в сборную Казахстана
24 марта, 19:55
Любительский бокс
Казахстан нокаутом получил второго полуфиналиста на международном турнире по боксу
24 марта, 18:58
Любительский бокс
Казахстан проиграл битву Узбекистану на международном турнире по боксу
© 2008 - 2024 ТОО «EML»