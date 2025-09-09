Нокаутом после трех нокдаунов обернулся бой Назым Кызайбай на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Назым Кызайбай вышла в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 48 килограммов она встречалась с Лилой Зелецки из Венгрии.

В двух раундах судьи единогласным решением отдали преимущество Назым. Примечательно, что во втором отрезке боя соперница Кызайбай побывала в нокдауне.

В заключительном раунде венгерской боксерше еще два раза был отсчитан счет после чего, рефери остановила бой, который завершился победой Назым техническим нокаутом.

В четвертьфинале Кызайбай встретится с победительницей пары Анна Охота (Украина) - Маниша Матиалаган (Сингапур).

Кызайбай является бронзовой призеркой Олимпиады-2024, трехкратной чемпионкой мира (2014, 2016, 2025) и чемпионкой Азии-2021. В 2025 году она выиграла золото на домашнем Кубке мира под эгидой World Boxing.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.