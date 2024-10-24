Нокаутом с одного удара обернулся бой на ЧМ по боксу с участием Казахстана

Армянский боксер Андраник Мартиросян одержал досрочную победу на молодежном чемпионате мира-2024, проходящем в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

В 1/32 финала весовой категории до 60 килограммов он встречался с немцем Деннисом Балко. Поединок закончился во втором раунде, когда Мартиросян апперкотом отправил соперника в тяжелый нокаут.

Таким образом, Мартиросян вышел в 1/16 финала турнира.

Напомним, Казахстан в этом весе представляет Алексей Хаванцев, который в своем первом бою на ЧМ единогласным решением судей победил кыргызстанского боксера Алихана Майранбекова.