Нокаутом обернулся бой казахстанца на ЧМ-2024 по боксу

Казахстанский боксер Жансери Кошербаев провел бой 1/8 финала на молодежном чемпионате мира по боксу, проходящем в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 57 килограммов был Шодмехир Давлатов из Таджикистана.

В конце первого раунда Давлатов побывал в нокдауне, а трехминутку уверенно забрал Кошербаев - 5:0.

Во втором раунде представителю Таджикистана еще дважды был отсчитан нокдаун и рефери остановил бой. Казахстанец техническим нокаутом одержал досрочную победу и вышел в 1/4 финала.

Отметим, что сегодня в рамках дневной сессии в весовой категории до 71 килограмма на ринг выйдет еще один казахстанец Онер Сеилхан. Его соперником будет пакистанец Мухаммад Али Шахзад.

В вечерней сессии в весе до 66 килограммов Улдана Таубай сразится с Зелихой Оздемир из Турции.

Напомним, чемпионат мира в Черногории продлится до 3 ноября.