Нокаутом обернулся бой Казахстана на престижном турнире по боксу

Казахстанский боксер Нурбек Мурсал пробился в 1/4 финала на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категорией в весе до 70 килограммов он встречался с представителем Таиланда Витайей Чансоном.

Поединок завершился досрочной победой казахстанца в третьем раунде. Казахстанец отправил соперника в нокдаун. Рефери открыл счет и прекратил поединок.

В четвертьфинале Нурбек проведет бой с лучшим из пары Кевин Керр Сонни (Шотландия) - Бозорбой Матиакубов (Украина).

Отметим, что ранее из борьбы выбыли Сымбат Алиаскар (54 кг), Шахназ Исаева (57 кг), Аяжан Ермек (60 кг) и Асем Танатар (65 кг). Лишь Назерке Серик (65 кг) удалось пройти свою соперницу. У мужчин выступление в Испании прекратил Даулет Молдашев (60 кг) и Санатали Тольтаев (65 кг).

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен как в мужской, так и в женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях, а у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти весовых категориях.