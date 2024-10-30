Нокаутом в битве Казахстана определился обладатель медали ЧМ-2024 по боксу

Казахстанская боксерша Панар Сейтханкызы вышла в 1/2 финала на молодежном чемпионате мира в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.
Ее соперницей в 1/4 финала была румынка Роксана Платон. Поединок завершился победой казахстанки техническим нокаутом во втором раунде.
Сейтханкызы, благодаря выходу в 1/2 финала завоевала как минимум бронзовую медаль мирового первенства.
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Напомнм, в 1/4 финала на этом мировом первенстве выступают 18 казахстанцев - восемь в мужской сетке и десять в женской.
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