Нокаут и фиаско Кубы. Кто из казахстанских боксеров выиграл медали в Сербии

12 медалей выиграли боксеры сборной Казахстана на международном турнире Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Без борьбы в полуфинал прошел чемпион мира Темиртас Жусупов из-за отказа соперника, выступающий в категории до 51 килограмма.

Одержали казахстанцы две досрочные победы. Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5) с техническим нокаутом выиграл у Ромео Косты из Уэльса, а Нуржан Аманкельды (до 71) заставил сдаться кубинца Антонио Биссета.

Также медали в Сербии себе обеспечили Куаныш Дуйсенбай (до 51), Олжас Байниязов (до 54), Даулет Молдашев (до 54), Оразбек Асылкулов (до 57), Саматали Тольтаев (до 60), Даулет Нысан (до 67), Армат Арманулы (до 71), Ильяр Аширов (до 75) и Мади Амиров (до 86).

Добавим, что на 1 апреля намечены полуфиналы, а финалы пройдут в два дня - 2 и 3 апреля.

Чемпион мира, или кто из казахстанских боксеров выступит на турнире в Сербии