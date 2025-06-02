Непобежденный казахстанский боксер вошел в сборную мира

Непобежденный казахстанский боксер суперлегкого веса Рахат Сейтжан (10-0, 6 KO) вошел в состав сборной мира, которая 21 июня проведет матчевую встречу с национальной командой России, передают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, турнир состоится в рамках Петербургского экономического форума. Поединки пройдут в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 57, до 60, до 67, до 71 и свыше 92 кг). Каждый бой - по четыре раунда по три минуты.

Сейтжан встретится на ринге с россиянином Александром Зыряновым (2-0). Также за сборную мира выступят представитель Венесуэлы Уильям Флорес, Армении - Артур Базеян, Аргентины - Эмилиано Пучета и Австралии - Джексон Мюррей.



