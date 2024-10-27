Неожиданный результат зафиксирован в бою призера чемпионата Азии на ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Бауыржан Муратов провел бой в 1/8 финала на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

На этой стадии турнира в весовой категории до 54 килограммов Муратов встретился с азербайджанцем Омаром Асланли и уступил ему раздельным решением судей.

Отметим, что во втором раунде рефери снял с Асланли один балл.

Таким образом, Омар вышел в четвертьфинал соревнований, а Муратов досрочно завершил выступление на мировом первенстве.

Напомним, на старте турнира Муратов победил единогласным решением судей венесуэльского боксера Хосе Оропесу.

В прошлом году Бауыржан стал бронзовым призером юношеского чемпионата Азии.