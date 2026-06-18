Назым Кызайбай взяла реванш и забрала медаль Кубка мира

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай вышла в 1/2 финала второго этапа Кубка мира в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

Трехкратная чемпионка мира из Казахстана, недавно сменившая весовую категорию на 54 килограмма, успешно преодолела четвертьфинальный барьер турнира.

На стадии 1/4 финала Назым встретилась с польской спортсменкой Викторией Рогалинской — именно ей Кызайбай уступила два месяца назад на первом этапе Кубка мира в Бразилии.

На этот раз казахстанка не оставила сопернице возможности повторить успех. С первых секунд боя Кызайбай захватила инициативу, контролировала ход поединка и превосходила оппонентку практически во всех компонентах. Итогом стало уверенное решение судей — 4:1 в пользу представительницы Казахстана.

Первый раунд остался за Назым (5:0), но во втором сопернице удалось убедить двух судей в своём преимуществе (3:2). Правда, и третий раунд остался за Кызайбай по мнению большинства боковых судей.

Благодаря этой победе Назым не только взяла реванш за поражение в Бразилии, но и пробилась в полуфинал соревнований, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль Кубка мира.

Ранее выступали ещё два казахстанских боксёра. Сначала двукратная чемпионка мира Алуа Балкибекова (до 51 килограмма) выиграла у Ирисмары Кардозо из Венесуэлы, а затем Санатали Тольтаев (65 кг) проиграл противостояние англичанину Патрису Мугалзаи.

Добавим, что этап Кубка мира по боксу в Китае завершится 21 июня.