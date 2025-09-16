Названо новое лицо бокса Казахстана со времён Головкина

Руководитель пресс-службы Дирекции развития спорта (ДРС) Аян Толеген поделился мнением о казахстанском боксере Торехане Сабырхане, передают Vesti.kz.

19-летний Торехан завоевал золотую медаль на первом в истории чемпионате мира под эгидой World Boxing, прошедшем в Ливерпуле (Англия).

"Торехан Сабырхан — вчерашний юниор, нынешний чемпион мира и будущий лидер сборной Казахстана! Более того, уже после Ливерпуля, его эти качества нужно использовать и заряжать всю команду наших мастеров. Несмотря на возраст и регалии. Потому что, у этого парня есть нечто такое, чего у нас не было, возможно, со времён Геннадия Головкина", — написал Толеген в соцсетях.

Добавим, что его старший брат - Махмуд Сабырхан также выиграл золото ЧМ-2025 в Ливерпуле.

Торехан Сабырхан — четырёхкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что является уникальным достижением для континентального бокса. В апреле 2025 года он успешно дебютировал на профессиональном ринге.