Назван состав национальной сборной Казахстана по боксу на Азиатские игры

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Сегодня 13:03
©фото КФБ

Казахстанская федерация бокса объявила состав национальной сборной на летние Азиатские игры, сообщают Vesti.kz.

Соревнования пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября. Главным тренером команды является Мырзагали Айтжанов.

Мужская сборная Казахстана: Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (72 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (92+ кг).

Напомним, ранее был объявлен состав женской команды по боксу.

Знаменосцами сборной Казахстана стали капитан команды по боксу - Асланбек Шымбергенов и легкоатлекта Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Айтжанов Мырзагали Бибосынов Сакен Шымбергенов Асланбек Сабырхан Махмуд Оралбай Нурбек Кункабаев Камшыбек

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