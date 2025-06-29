Назван окончательный состав Казахстана на Кубок мира по боксу

Стал известен окончательный состав мужской и женской сборных Казахстана по боксу на домашний этап Кубка мира, передают Vesti.kz.

Турнир пройдет с 30 июня по 6 июля в Астане.

Мужская сборная Казахстана:

Санжар Ташкенбай (50 кг)

Махмуд Сабырхан (55 кг)

Серик Темиржанов (60 кг)

Ертуган Зейнуллинов (65 кг)

Абылайхан Жусупов (70 кг)

Сабыржан Аккалыков (75 кг)

Нурбек Оралбай (80 кг)

Бекзат Нурдаулетов (85 кг)

Сагындык Тогамбай (90 кг)

Айбек Оралбай (+90 кг)

Главный тренер: Кайрат Сатжанов

Женская сборная Казахстана:

Назым Кызайбай (48 кг)

Алуа Балкибекова (51 кг)

Анель Сакыш (54 кг)

Айдана Забынбекова (57 кг)

Виктория Графеева (60 кг)

Аида Абикеева (65 кг)

Наталья Богданова (70 кг)

Надежда Рябец (75 кг)

Гульсая Ержан (80 кг)

Елдана Талипова (+80 кг)

Главный тренер: Елдос Сайдалин



Сразу после домашнего этапа Кубка мира казахстанские боксеры пройдут восстановительный сбор, который продлится с 9 по 16 июля. Затем команда начнет подготовку к чемпионату мира, запланированному на сентябрь в Ливерпуле. Основной этап подготовки пройдет в Алматы с 20 июля по 26 августа.