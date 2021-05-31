"Мы - боксерская держава". В женской сборной Казахстана оценили победу на чемпионате Азии

Главный тренер женской сборной Казахстана Ерик Алгабек прокомментировал успешное выступление команды на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Поздравляю всех с победой. Девочки хорошо выступили. Думаю, мы хорошо подготовились к турниру. Восемь наших девушек стали чемпионками. Спасибо им, что показали такой результат. Они еще раз подтвердили, что Казахстан - боксерская держава", - сказал Алгабек в интервью телеканалу Qazsport.

Напомним, что Казахстан стал первым в медальном зачете, оставив на втором месте Узбекистан. В активе команды десять медалей, из них восемь золотых, одна серебряная и одна бронзовая.

Напомним, что сегодня, 31 мая, пройдут решающие поединки у мужчин - в финал пробились пять казахстанцев.

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