МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

На экстренном заседании Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) статуса признания и подтвердить включение бокса в программу Олимпийских игр в Париже в 2024 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За это решение проголосовали 69 членов МОК, один был против, а десять воздержались. Таким образом, впервые в истории олимпийского спорта международная спортивная федерация была исключена.

Конфликт между МОК и IBA (тогда еще АIBA) начался в 2017 году после серии скандалов на соревнованиях по боксу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. МОК потребовал от Ассоциации проведения реформ в управлении, финансах и судействе. В 2019 году МОК временно приостановил признание IBA и самостоятельно организовал боксерские соревнования на Олимпиаде в Токио.

В прошлом году МОК также выразил недовольство выборами президента IBA, россиянина Умара Кремлева, а также отказом Ассоциации следовать рекомендациям МОК о дисквалификации российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

На прошедшей сессии МОК был представлен доклад, в котором отмечается, что IBA не выполнила необходимые условия для восстановления признания. Глава МОК Томас Бах заявил, что проблемы существуют с IBA, а не с боксом и боксерами, а генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер заявил, что единственным разумным выбором является отзыв признания IBA.

IBA уже обжаловала рекомендацию МОК в Спортивном арбитражном суде, который принял заявление, но не вынес решение о запрете на выполнение этой рекомендации до окончательного рассмотрения жалобы.

Недавно представители Германии, Великобритании, Нидерландов, Филиппин, Швеции и США объявили о создании новой международной боксерской организации под названием World Boxing. По их оценкам, процесс получения временного признания со стороны МОК займет около двух лет. На данный момент из IBA уже вышли федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин, но в World Boxing пока присоединились только федерации США и Швейцарии.

В свою очередь Международная ассоциация бокса (IBA) обозначила свою позицию относительно этого решения, считая его политизированным.

"Действия МОК обусловлены политическими решениями, а не мнением спортивного сообщества, в том числе боксерского, и, главное, интересами спортсменов и тренеров. Решение противоречит основополагающим принципам олимпизма, закрепленным в Олимпийской хартии", - говорится в заявлении IBA.