Минус чемпион мира? Кто из боксеров сохранит место в сборной Казахстана после ЧМ-2021

Шесть новых боксеров могут пробиться в сборную Казахстана для участия в летних Азиатских играх - не все участники чемпионата мира-2021 сохранят места в основном составе. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Континентальный турнир станет главным стартом в следующем году. В 2014 году казахстанцы выиграли шесть первых мест из десяти, а через четыре года пять золотых из семи отошли к Узбекистану. На новых Играх ожидается, что к лидерам в борьбе за медали добавятся Таиланд, Индия и Япония.

Казахстанская команда может претерпеть серьезные изменения после ЧМ-2021. От промежуточного отбора, под которым мы рассматриваем очередной чемпионат страны, освобождены призеры старта в Белграде. Это Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Серик Темиржанов, Абылайхан Жусупов и Асланбек Шымбергенов.

Но тут все не так просто. Предположим, что замену будут подбирать легковесу Жусупову, ведь ему уже 33 года, но ветеран может найти в себе дополнительную мотивацию - он не был в медалистах на Азиатских играх. Новый вызов для опытного боксера, действующего чемпиона мира.

Что будет в других семи дивизионах? Могут вернуться в состав те, кто взял отгул после Олимпиады-2020, а сейчас решил снова биться за медали. Но им не должно быть ничего гарантировано, ведь пришли другие кандидаты. Именно так должна выглядеть конкуренция.

Если на континентальном турнире сохранится регламент с 13 весовыми категориями, то сразу пять дивизионов требуют отбор (с 75 килограммов и тяжелее). Новый экзамен должны пройти Нурканат Райыс, Нурбек Оралбай и Айбек Оралбай, неплохо проявившие себя на ЧМ, а вот Бек Нурмаганбет с Нурланом Сапарбаем вряд ли вернуться в состав после провала в Белграде.

Остались еще двое. Немного до медалей на ЧМ не хватило двум братьям: Санатали Тольтаев уступил конкуренту из Шотландии, а Саматали Тольтаев - будущему чемпиону из Франции. В группу неприкасаемых они не попали, но этому дуэту только по 21 году и у них есть перспективы для прогресса.

Прогноз. Из 13 человек, которые ездили в Белград, сменится половина состава. Места сохранят Бибосынов, Сабырхан, Темиржанов и Жусупов, а Шымбергенов с Райысом выиграют дуэли у конкурентов. Кто еще? Новый чемпион мира Жусупов поедет в Китай, чтобы красиво завершить карьеру. Еще за шесть мест придется побороться.

Разгром фаворитов из Узбекистана, или самые крутые бои боксеров Казахстана на ЧМ-2021

Добавим, что чемпионат Казахстана по боксу пройдет с 14 по 24 декабря в Кызылорде. На ЧМ-2021 национальная сборная выиграла пять медалей, а это позволило финишировать на втором месте в командном зачете. Призеров, помимо денежных поощрений, одаривают ценными подарками.

Фото: ©AIBA