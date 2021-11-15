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Минус чемпион мира? Кто из боксеров сохранит место в сборной Казахстана после ЧМ-2021

Минус чемпион мира? Кто из боксеров сохранит место в сборной Казахстана после ЧМ-2021
©КФБ
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Шесть новых боксеров могут пробиться в сборную Казахстана для участия в летних Азиатских играх - не все участники чемпионата мира-2021 сохранят места в основном составе. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Континентальный турнир станет главным стартом в следующем году. В 2014 году казахстанцы выиграли шесть первых мест из десяти, а через четыре года пять золотых из семи отошли к Узбекистану. На новых Играх ожидается, что к лидерам в борьбе за медали добавятся Таиланд, Индия и Япония.

Казахстанская команда может претерпеть серьезные изменения после ЧМ-2021. От промежуточного отбора, под которым мы рассматриваем очередной чемпионат страны, освобождены призеры старта в Белграде. Это Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Серик Темиржанов, Абылайхан Жусупов и Асланбек Шымбергенов.

Но тут все не так просто. Предположим, что замену будут подбирать легковесу Жусупову, ведь ему уже 33 года, но ветеран может найти в себе дополнительную мотивацию - он не был в медалистах на Азиатских играх. Новый вызов для опытного боксера, действующего чемпиона мира.

Что будет в других семи дивизионах? Могут вернуться в состав те, кто взял отгул после Олимпиады-2020, а сейчас решил снова биться за медали. Но им не должно быть ничего гарантировано, ведь пришли другие кандидаты. Именно так должна выглядеть конкуренция.

Если на континентальном турнире сохранится регламент с 13 весовыми категориями, то сразу пять дивизионов требуют отбор (с 75 килограммов и тяжелее). Новый экзамен должны пройти Нурканат Райыс, Нурбек Оралбай и Айбек Оралбай, неплохо проявившие себя на ЧМ, а вот Бек Нурмаганбет с Нурланом Сапарбаем вряд ли вернуться в состав после провала в Белграде.

Остались еще двое. Немного до медалей на ЧМ не хватило двум братьям: Санатали Тольтаев уступил конкуренту из Шотландии, а Саматали Тольтаев - будущему чемпиону из Франции. В группу неприкасаемых они не попали, но этому дуэту только по 21 году и у них есть перспективы для прогресса.

Прогноз. Из 13 человек, которые ездили в Белград, сменится половина состава. Места сохранят Бибосынов, Сабырхан, Темиржанов и Жусупов, а Шымбергенов с Райысом выиграют дуэли у конкурентов. Кто еще? Новый чемпион мира Жусупов поедет в Китай, чтобы красиво завершить карьеру. Еще за шесть мест придется побороться.

Разгром фаворитов из Узбекистана, или самые крутые бои боксеров Казахстана на ЧМ-2021

Добавим, что чемпионат Казахстана по боксу пройдет с 14 по 24 декабря в Кызылорде. На ЧМ-2021 национальная сборная выиграла пять медалей, а это позволило финишировать на втором месте в командном зачете. Призеров, помимо денежных поощрений, одаривают ценными подарками.

Фото: ©AIBA

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Сербия ЧМ по боксу Жусупов Темиртас Жусупов Абылайхан Сабырхан Махмуд Бибосынов Сакен Тольтаев Саматали Тольтаев Санатали Шымбергенов Асланбек Сапарбай Нурлан Нурмаганбет Бек Оралбай Нурбек Оралбай Айбек Темиржанов Серик Райыс Нурканат

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