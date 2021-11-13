Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру

В Кокшетау состоялась церемония чествования чемпиона мира по боксу Темиртаса Жусупова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмена лично поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, который вручил ему ключи от квартиры и сертификат на пять миллионов тенге. А личному тренеру Жусупова Куанышбаю Кокушеву подарили 2,5 миллиона.

Напомним, что на ЧМ по боксу в Белграде (Сербия) сборная Казахстана завоевала пять медалей. Чемпионом, помимо Жусупова, стал Сакен Бибосынов. Серебро завоевали Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов, а бронза у Абылайхана Жусупова.