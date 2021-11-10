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Разгром фаворитов из Узбекистана, или самые крутые бои боксеров Казахстана на ЧМ-2021

Разгром фаворитов из Узбекистана, или самые крутые бои боксеров Казахстана на ЧМ-2021
©AIBA
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Боксеры сборной Казахстана выиграли две золотые медали на ЧМ-2021, а еще три спортсмена вошли в призеры турнира в Сербии. Кто-то из казахстанцев сумел показать отличную технику и агрессию, а кто-то - характер и желание победить. О самых важных поединках старта - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанские боксеры уступили в медальной гонке только кубинцам, выбив по пути несколько сильных конкурентов. Это позволило нашим боксерам не только подняться в рейтинге от AIBA, но и получить солидные призовые.

Темиртас Жусупов (Казахстан) - Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан)

33-летний казахстанец вышел на поединок против двукратного и действующего чемпиона Азии в роли небольшого аутсайдера, но в ринге уверенно переиграл конкурента. Жусупов сразу захватил лидерство в счете, а затем не дал агрессивному оппоненту использовать его "козыри". Опытный казахстанец провел весь чемпионат мира на одном дыхании, став золотым медалистом.

Хасанбой Дусматов (Узбекистан) - Сакен Бибосынов (Казахстан)

Бронзовый призер Олимпиады-2020 приехал в Белград как претендент на медаль, но стартовый поединок мог выбить его из борьбы. Бибосынов показывает зрелищный бокс, а в бою с Дусматовым заставил конкурента биться по своим правилам. И даже "пробуждение" во втором раунде и плотные точные удары не спасли чемпиона Олимпиады-2016 от поражения.

Ким Ин Ку (Корея) - Махмуд Сабырхан (Казахстан)

20-летний казахстанский талант выбился в лидеры на национальном чемпионате, а в Сербии завоевал сердца новых фанатов. Сабырхан был быстр, умен и агрессивен, но в финале немного "перегорел". Более опытный кореец, уже бывавший на пьедестале, был способен преподать урок, но сам оказался в роли студента. Казахстанец просто разбил соперника.

Серик Темиржанов (Казахстан) - Освель Кабаллеро Гарсия (Куба)

Казахстанец выиграл пять из шести боев, получив огромную нагрузку. Поединок против кубинца показал, что у Темиржанова есть потенциал и он может взять себя в руки даже на фоне накопившейся усталости. 23-летний боксер, скорее всего, не удивил бы никого, если бы проиграл, но он рвался в финал и забрал себе сложнейшее противостояние.

Абылайхан Жусупов (Казахстан) - Чинзориг Баатарсух (Монголия)

24-летний лидер национальной сборной шел на победу в турнире, а конкурент из Монголии считался самой опасной оппозицией до медальных боев. Жусупов заставил титулованного соперника обороняться и ошибаться, что принесло казахстанцу третьи подряд медали мировых чемпионатов. К сожалению, развить успех на турнире Жусупову не удалось, но он был готов к бою за чемпионство.

Месть от Узбекистана с Россией, или на что способен Казахстан после двух золотых медалей на ЧМ-2021

Добавим, что помимо медалей, чемпионского пояса и призовых некоторые казахстанские призеры получили и другие сюрпризы. Проявили себя наши боксеры и в классификации эффективности.

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Метки:
ЧМ по боксу Сербия Сборная Казахстана по боксу Бибосынов Сакен Жусупов Темиртас Жусупов Абылайхан Темиржанов Серик Сабырхан Махмуд Узбекистан Куба Монголия Корея

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