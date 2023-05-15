В Минобороны Казахстана сделали заявление о триумфаторах ЧМ-2023 по боксу

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Сегодня 13:32
©Дирекция развития спорта

На чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) золотые медали выиграли представители Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил их с завоеванием медалей высшей пробы.

"В истории ЦСК много примеров выдающихся побед и рекордов. Армейские спортсмены ставят перед собой высокие цели и достигают их, прославляя Казахстан и его Вооруженные силы. Борясь за мировое первенство, вы проявили истинное мужество, самоотверженность и несгибаемую волю. Гордимся вами! Вы - настоящие батыры", - подчеркнул министр.

Отметим, что в решающем бою в весовой категории до 54 килограммов Махмуд Сабырхан победил хозяина ринга Ойбека Джураева

В финале весовой категории до 71 килограмма Асланбек Шымбергенов оказался сильнее Саиджамшида Джафарова из Узбекистана.

Чемпионами мира 2023 года также стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) и Нурбек Оралбай (до 80), а серебро досталось Дулату Бекбауову (до 67).

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Метки:
ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу Сабырхан Махмуд Шымбергенов Асланбек

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