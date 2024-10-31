Мегакамбэком завершился бой казаха против чемпиона мира

Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев провел полуфинальный бой на молодежном чемпионате мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 75 килограммов Бегалиев сразился с поляком Фабианом Урбански и выиграл раздельным решением судей со счетом 3:2. При этом первый раунд все судьи отдали поляку, однако затем Бегалиев смог переломить ход боя и добиться победы.

Теперь Бегалиев выступит в финале, а Урбански закончил выступление на мировом первенстве с бронзовой медалью.

В прошлом Урбански становился чемпионом мира среди юниоров. В свою очередь, Бегалиев выигрывал "золото" чемпионата Азии среди юниоров в 2022 году, а также становился победителем континентального первенства среди молодежи в 2024 году.