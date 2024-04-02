Авторитетный сайт BoxRec.com представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира среди любителей в среднем весе, который исторически считается "казахским", передают Vesti.kz.

Что примечательно, в топ-10 вошел только один представитель Казахстана. Им оказался Диас Молжигитов, занимающий девятое место в рейтинге BoxRec.

Лидером дивизиона является кубинский боксер Йоэнлис Эрнандес. Следом за ним располагаются трое россиян: Джамбулат Бижамов, Павел Сосулин и Егор Шапочанский.

Далее идут Пилип Акилов (венгрия), Чеэрав Ашалаев (Россия), Рами Киван (Болгария) и Сергей Сергеев (Россия). Замыкает десятку лучших средневесов узбекистанец Алохон Абдуллаев.

Рядом с топ-10 находится еще один казахстанец - Нурканат Райыс занимает 12-е место.

Дияс Молжигитов - чемпион Казахстана в весовой категории до 75 килограммов и серебряный призер чемпионата Азии по боксу (до 22 лет).

Нурканат Райыс является серебряным призером чемпионата Азии-2022.