Лидер сборной Казахстана vs чемпион из Узбекистана. Прямая трансляция боев малого ЧМ по боксу

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Сегодня 08:25
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Сегодня, 23 февраля, пройдут очередные бои на международном турнире "Кубок Странджа", который еще называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

От Казахстана выступят восемь боксеров: четверо в дневной сессии (начало - в 17:00) и четверо - в вечерней (начало - 22:00).

Принципиальная битва ожидается в вечерней сессии между бронзовым призером Олимпиады-2020 казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым и олимпийским чемпионом в Токио Баходиром Джалоловым из Узбекистана.

Расписание боев казахстанских боксеров:

Дневная сессия:
51 килограмм. Кенже Муратулы - Бишвамитра Чонгтхам (Индия)
57. Оразбек Асылкулов - Луис Оливейра (Бразилия)
80. Бекзад Нурдаулетов - Артем Агеев (Сербия)
92. Абзал Куттыбеков - Артем Иорданян (Грузия)

Вечерняя сессия:
48. Ернур Кайрат - Лука Кублашвили (Грузия)
67. Темирхан Тезек - Бехзод Хамидов (Узбекистан)
86. Бекзат Танатар - Шохжахон Абдуллаев (Узбекистан)
+92. Камшыбек Кункабаев - Баходир Джалолов (Узбекистан)

Ссылка на прямую трансляцию будет доступна ближе к событию.

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Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу Кункабаев Камшыбек

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