Лидер сборной Казахстана сделал заявление после сенсации на Кубке мира по боксу

Лидер сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов обратился к болельщикам после сенсационного поражения на Кубке мира от World Boxing, проходящего в Астане, передают Vesti.kz.

Напомним, Жусупов в первом бою весовой категории до 70 килограммов проиграл Алмазу Оразбекову из Кыргызстане. Казахстанец уверенно выиграл первый и второй раунды со счетом 5:0, но в третьем олучил рассечение, после которого рефери остановил бой. В итоге победа была присуждена сопернику.

"Кубок мира для меня закончился. К сожалению, в этот раз я не добился желаемого результата. Спорт - это не только победы, но и сложный путь, в котором есть место и поражениям. Несмотря на то, что я не полностью вылечил травму, приложил все усилия и постарался быть готовым. Старался не жалея сил. Для граждан, которые распространяют разную информацию о ситуации: "Наша главная цель - возвышать достоинство нашей страны и работать в команде". Это всего лишь один этап. Впереди нас ждут еще много вызовов", - написал боксер в соцсетях.



