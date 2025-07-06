Кызайбай завоевала золото в финале Кубка мира по боксу

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай выступила в финале Кубка мира, который проводится в Астане, сообщают Vesti.kz.

Соперницей Назым по финалу в весовой категории до 48 килограммов была Минакши Минакши из Индии.

Кызайбай одержала победу решением судей. Ранее, в полуфинале Кызайбай превзошла Хикару Шинохара из Японии.

Кызайбай является бронзовой призеркой Олимпиады-2024, трехкратной чемпионкой мира (2014, 2016, 2025) и чемпионкой Азии-2021.

Прямую трансляцию финальных поединков на Кубке мира смотрите по следующей ссылке.