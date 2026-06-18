Кызайбай и Балкибекова: прямая трансляция трех боев Казахстана на Кубке мира по боксу

Сегодня, 18 июня, на втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне выступят три представителя Казахстана, передают Vesti.kz.

Свои бои в рамках утренней сессии, которая стартует в 9:00 по казахстанскому времени проведут Алуа Балкибекова (51 кг), Санатали Тольтаев (65 кг) и Назым Кызайбай (54 кг).

Расписание боев (9:00 по времени Казахстана)

1-я пара. (51 кг женщины), 1/8 финала. Ринг A

Алуа Балкибекова - Ирисмар Кардозо (Венесуэла)

6-я пара. (65 кг мужчины), 1/8 финала. Ринг A

Санатали Тольтаев - Патрис Мугалзаи (Англия)

9-я пара. (54 кг женщины), 1/4 финала. Ринг A

Назым Қызайбай - Виктория Рогалинска (Польша)

Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.