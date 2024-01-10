Кункабаева "исключили" из сборной Казахстана по боксу. Известна причина

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Сегодня 08:50
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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов высказался о завоеваний лицензий на Олимпиаду-2024 на оставшихся квалификационных турнирах, сообщают Vesti.kz.

– Сможет ли наша сборная заполучить оставшиеся шесть лицензий на турнире в Италии?

– Это будет нелегко. Сначала были Европейские и Американские игры, Азиада, после этого Африканские игры и турнир Океании. В каждой весовой категории имеются сильные соперники, которые по разным причинам не смогли получить лицензии. Будет большая конкуренция. Тем не менее, постараемся по-максимуму выполнить нашу цель сначала в Италии, а потом в Таиланде. Ринг – священное место. Здесь могут произойти разные ситуации. Целые страны поддерживают своего боксера и хотят, чтобы он получил заветную путевку на Олимпиаду. Поэтому, мы не можем заранее говорить, что поменяем того или иного боксера в случае плохого результата в Италии. Все покажет время. Что касается списка на турнир, то в Италию поедут те, кто победил на Спартакиаде. Каждому из ребят говорю, чтобы они следили за собой и были осторожны при подготовке. Поедут только шесть боксеров.

Что касается Кункабаева, то он не поедет в Италию. Сейчас наша федерация ведет переговоры с другими странами. Возможно, Камшыбек поедет на сборы зарубеж, - цитирует Айтжанов Meta-ratings.kz.

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Добавим, что на данный момент в активе Казахстана две олимпийские лицензии в боксе. Их обладателями стали Камшыбек Кункабаев, выступающий в весовой категории свыше 92 килограммов, и Карина Ибрагимова (до 57 килограммов).

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Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу Айтжанов Мырзагали

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